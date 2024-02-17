النجم البرازيلي يغادر إلى كورينثيانز بقافلة!

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غادر إيجور كورنادو، لاعب اتحاد جدة السابق، السعودية مساء أمس الجمعة من أجل الانضمام إلى ناديه الجديد كورينثيانز البرازيلي، لكنه رفض أن يرحل قبل أن يثير الجدل بين جماهير الكرة في المملكة.

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وكان كورنادو قد انضم إلى الاتحاد في صيف 2021 قادمًا من الشارقة الإماراتي، ولعب بين صفوفه 71 مباراة، سجل خلالها 16 هدفًا وصنع 32 لزملائه، قبل أن ينهي رحلته بالسعودية ويعود إلى البرازيل من بوابة كورينثيانز بعقد يمتد حتى فبراير 2026.

ونشر أحد الحسابات الجماهيرية لفريق الاتحاد على موقع "X" (تويتر سابقًا)، مقطع فيديو للاعب البرازيلي صاحب الـ31 عامًا، وهو في المطار أثناء مغادرته إلى البرازيل، حيث اصطحب معه 48 حقيقة ضخمة، وهو ما أحدث ضجة بين الجماهير.

وتساءلت جماهير الاتحاد عن محتويات حقائب كورنادو، حيث قال أحد المعلقين: "كورنادو لو جايب قبيلتك كلها معك ما وصلتوا كلكم لهذا العدد".

وكان الاتحاد قد أعلن فسخ عقد كورونادو، بينما تم استبعاد جروهي من القائمة المحلية ولم يتحدد موقفه من المشاركة في دوري أبطال آسيا.

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وقرر الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، مدرب الفريق، الاعتماد على 8 أجانب وهم: المصري أحمد حجازي والبرازيليين رومارينيو وفابينيو، فضلا عن الثنائي الفرنسي نجولو كانتي وكريم بنزيما والمغربي عبدالرزاق حمدالله والبرتغالي فيليبي جوتا والإيطالي لويز فيليبي.

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