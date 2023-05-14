فيديو | 23 دقيقة تكفي .. بول بوجبا يتعرض لإصابة في مباراته الأولى كأساسي مع يوفنتوس

بوجبا يعيش واحدًا من أسوأ مواسمه بسبب الإصابات المتكررة..

كابوس مرعب، لا يوجد مصطلح أكثر دقة لوصف موسم 2022-23 بالنسبة إلى الفرنسي بول بوجبا بعد عودته إلى نادي يوفنتوس الإيطالي، بعد تعرض اللاعب إلى إصابة جديدة.

بوجبا، والذي كان يعيش يومًا جيدًا للغاية، بعدما شارك أساسيًا للمرة الأولى مع يوفنتوس هذا الموسم ضد كريمونيزي في الجولة 35 من الدوري الإيطالي، انقلب يومه إلى أسوأ ما يكون.

عودة بوجبا إلى التشكيل الأساسي ليوفنتوس لأول مرة هذا الموسم بعد أكثر من 9 أشهر على انضمامه إلى الفريق كانت علامة مشجعة قبل مواجهة إشبيلية الإسباني في إياب الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي يوم الخميس 18 مايو.

إلا أن الفرنسي أُجبر على ترك الملعب بعد 23 دقيقة فقط، حيث تعرض إلى مشكلة في عضلات الفخذ الأيسر، ليضطر إلى الخروج.

بوجبا لعب كرة عرضية في الدقيقة 22، لكنه توقف بعدها على الفور وسقط على الأرض، وكان اليأس ظاهرًا على وجهه والدموع في عينيه.

وحسب مصادر النسخة الإيطالية من "جول.كوم" فإنه سيتم تقييم حالة بوجبا في الساعات القليلة المقبلة، لكن يبدو من غير المحتمل أن يكون قادرًا على التعافي في الوقت المناسب لمواجهة إشبيلية.