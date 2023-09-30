فيديو | "وين شفتك؟" .. الفتح يستغل فوزه على الوحدة و"يطقطق" على الأهلي

الفتح يُطقطق على الأهلي!

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لم يترك نادي الفتح فرصة فوزه على الوحدة بخمسة أهداف مقابل هدف، إلا ويطقطق على الأهلي، على الرغم من أنه ليس طرفًا في تلك المواجهة.

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ونشر حساب الفتح عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي مقطع فيديو، به نتيجة مباراته أمام الوحدة التي فاز بها بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، عليها تعليق "وين شفتك؟".

ويطقطق نادي الفتح على نظيره الأهلي الذي انتصر عليه بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، في الجولة السادسة ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وقامت الجماهير بالتفاعل مع الفيديو، مؤكدين على أن الذي يقصده نادي الفتح هو النادي الأهلي، الذي انتصر عليه بنفس النتيجة التي فاز بها على الوحدة.

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ويقدم الفتح عروضًا رائعة خلال الموسم الحالي، حيث يحتل المركز السابع برصيد 14 نقطة، في ترتيب أندية دوري روشن السعودي.

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