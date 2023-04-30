فيديو | هل وقع الحكم في الفخ؟ .. مبابي يسجل أغرب أهداف الموسم!

شهدت مباراة باريس سان جيرمان أمام نظيره لوريان هدفًا مثيرًا للجدل سجله النجم الفرنسي كيليان مبابي في الدقيقة الـ 29 من عمر اللقاء.
الهدف جاء بعد القليل من الوقت من طرد المغربي الدولي أشرف حكيمي في الدقيقة الـ 20 وجاء بطريقة غاية في الغرابة وتسبب في الكثير من الجدل.
كان مبابي قد استلم الكرة ودخل بها إلى منطقة الجزاء وسقط وطالب بالحصول على ركلة جزاء، لكن الحكم رفض ذلك وأطلق صافرته وأشار باستمرار اللعب.
الكرة كانت في يد الحارس إيفون مفوجو وقام بالسلام على مبابي وساعده على النهوض وترك الكرة على الأرض معتقدًا أن الحكم قد احتسب خطأ لفريقه ليستغل مبابي الهفوة ويسجل الكرة في الشباك على الفور.
اتجه نجوم لوريان إلى حكم اللقاء وبدأوا في الاعتراض على الموقف، ليبرر لهم أنه فقط أطلق صافرته من أجل استكمال اللعب وليس لاحتساب خطأ وأن الهدف صحيح.
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