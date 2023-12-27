فيديو | "هذا أول أسباب الانتكاسة" .. شقيق لاعب الاتحاد يورطه أمام الجماهير بتصريحاته

أسر اللاعبين تقتحم التخبط الاتحادي وتزيده سوءًا!

SHAHID

دائمًا ما يُطلب من أسر اللاعبين الابتعاد عن التصريحات الإعلامية، خاصةً في وقت الأزمات، كي لا يتورط اللاعبون أمام الجماهير، لكن لا يلتزم الكثيرون بهذه القاعدة، وهو ما تسبب في ورطة للاعب الاتحاد السعودي عمر هوساوي أمام جماهير ناديه.

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العميد تلقى هزيمة كارثية أمس الثلاثاء، في الكلاسيكو أمام النصر بخماسية مقابل هدفين، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي.

وعلى خلفية هذا اللقاء، أجرى الحساب الاتحادي الجماهير "المدرج الذهبي" لقاء مع شقيق هوساوي، لسؤاله عن أسباب تراجع النمور للمركز السادس في جدول الترتيب، لتكون إجابته سبب الأزمة..

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شقيق مدافع العميد قال: "مثل ما الجميع شاهد المعسكر، لا تعليق بصراحة، أخاف أتكلم ينحسب عليّ، لكن أول سبب هو المعسكر، المدرب هذا العام منتهي، والله منتهي".

ورغم أن جمهور الاتحاد يعلم تمامًا أن رفض المدير الفني السابق للفريق نونو سانتو لإقامة معسكر خارجي في بداية الموسم أحد أهم أسباب الانتكاسة الحالية إلا أنه هاجم هوساوي بسبب تصريحات شقيقه، فكتب أحدهم: "طيب صرف أخوك لا عاد أشوفه بالفريق"، وعلق آخر: "والله أخوك أكبر مقلب في تاريخ الاتحاد"، قبل أن يضيف ثالث: "أنا مادري إيش بعد أول شيء بس الأكيد إن أخوك من ضمن الأسباب".

يذكر أن عمر هوساوي شارك الموسم الجاري مع العميد في 15 مباراة بمختلف البطولات، خسر منها النمور ثلاث فقط.

SHAHID