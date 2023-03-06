فيديو | هدية خاصة من ليونيل ميسي إلى نجمة لبنانية

ليونيل ميسي قدم هدية خاصة للغاية إلى النجمة اللبنانية نادين نجيم..

تلقت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم هدية خاصة للغاية من الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

ميسي أهدى نادين نجيم نسخة من قميص منتخب الأرجنتين موقعة منه، بالإضافة إلى تقديم قميص باريس سان جيرمان هدية إلى ابنها جيوفاني.

ونشرت نادين نجيم مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي للحظة توقيع ميسي على القميصين.

كما قدمت النجمة اللبنانية الشكر إلى ميسي حيث قالت: "شكرًا كثيرًا، نحبك يا ميسي، يا لها من مفاجأة رائعة".

فيما علقت نادين نجيم على حصول ابنها على قميص باريس سان جيرمان الذي يحمل اسم ابنها ورقم ميسي في الفريق الباريسي قائلة: "جيوفاني سيبكي، لا أستطيع الانتظار حتى أريه القميص، يا لها من مفاجأة، سيكون في قمة السعادة".