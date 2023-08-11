فيديو | هدفان لا يشفعان له .. جوارديولا يعنف هالاند ويدفع الكاميرا بعيدًا!

بلال محمد
ERLING HAALAND MANCHESTER CITY Getty Images
بيرنلي vs مانشستر سيتيالدوري الإنجليزي الممتازمانشستر سيتيبيرنليإيرلينج هالاند

لقطة غريبة من جوارديولا..

افتتح مانشستر سيتي، مبارياته في الدوري الإنجليزي موسم 2023-24، وواجه بيرنلي، على ملعب تيرف مور، في مباريات الجولة الأولى من البريميرليج.

وحسم مانشستر سيتي، الشوط الأول من المباراة لصالحه بهدفين دون رد، بتوقيع المهاجم النرويجي، إرلينج هالاند.

وبين شوطي المباراة وأثناء خروج اللاعبين إلى غرفة خلع الملابس، ظهرت ملامح الغضب على بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، وعنف هالاند بعد تسجيله الهدفين.

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وقام جوارديولا بدفع الكاميرا في الملعب، ووبخ المصور، واستمر في حديثه مع هالاند، واستمر في إعطاء التعليمات لمهاجم فريقه.

وقبل نهاية المباراة بربع ساعة، أضاف رودري الهدف الثالث لمانشستر سيتي، الذي بدأ رحلته في الحفاظ علي لقبه.

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي، يواجه إشبيلية مساء الأربعاء القادم، في السوبر الأوروبي المقام في اليونان.

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