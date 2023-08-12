فيديو | ميسي هرب من الحرب .. الدوري الفرنسي يبدأ بشجار عنيف بين الجماهير!

شجار عنيف في فرنسا...

اندلعت معركة كبيرة وشجار عنيف بين الجماهير، قبل مباراة سانت إيتيان ورديز، في انطلاق مباريات الدوري الفرنسي الدرجة الثانية.

وقبل انطلاق مباراة الفريقين اليوم، اندلع شجارًا كبيرًا بين جمهور سانت إيتيان، وروديز في مدخل الملعب، وأدى إلى تأخير المباراة لبضعة دقائق.

وانتهت المباراة بفوز فريق روديز بهدفين مقابل هدف، ليستمر غضب جمهور سانت إيتيان، بعد النتائج المخيبة التي يتعرض لها الفريق، منذ هبوطه من دوري الدرجة الأولى في موسم 2021-22.

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وشهدت الملاعب الفرنسية في الفترة الأخيرة رحيل العديد من النجوم، وعلى رأسهم ليونيل ميسي، الذي قرر الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان، وعدم تجديد عقده والانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي.

ميسي ليس وحده الذي رفض الاستمرار في فرنسا، بل تشير التقارير الصحفية إلى رغبة زميله في باريس، نيمار في الرحيل عن صفوف الفريق الباريسي، والعودة إلى برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.