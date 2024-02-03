فيديو | من يتصل؟ موقف غريب يحدث لكلوب في مؤتمر مواجهة آرسنال!!

وسط ضحكات من جميع الحاضرين

يستمر المدرب الألماني يورجن كلوب في الاستحواذ على الأنظار بعد إعلان رحيله الجمعة الماضية، ولكن هذا الموقف يتعلق بطبيبه الخاص!

كلوب تواجد في المؤتمر الصحفي لمباراة آرسنال، غدًا، الأحد، في مباراة ستؤثر بشكل كبير على صراع الصدارة بالدوري الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

أحد الصحفيين كان يسأل كلوب عن إحدى النقاط في المباراة، ولكن هاتفه المحمول تسبب في تشتيت انتباهه عندما شاهد طبيب الأسنان الخاص به يقوم بالاتصال.

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وقال مدرب ليفربول ساخرًا وسط ضحكات جميع الحاضرين :"طبيب الأسنان الخاص بي يتصل، قد يكون الأمر مهمًا للغاية".

وسيكون على جماهير الريدز الاستمتاع بكلوب ومواقفه الطريفة خلال الأشهر القليلة القادمة، حيث يستعد الألماني للرحيل بنهاية هذا الموسم من أجل الحصول على راحة، بعد رحلة طويلة في ملعب أنفيلد بدأت في أكتوبر 2015.

يذكر أن ليفربول يحتل صدارة الدوري الإنجليزي بـ51 نقطة بفارق 5 نقاط عن كل من آرسنال ومانشستر سيتي.