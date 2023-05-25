فيديو | "من فات قديمه تاه أم أن الحاضر أفضل؟" .. الجمهور يصدم عبد الرزاق حمد الله "المقموع"

أيهم أفضل نسخة لعبد الرزاق حمد الله .. النصر أم الاتحاد؟

مؤكد أنك إن كنت من متابعي دوري روشن السعودي، فقد سألت نفسك يومًا ما: أيهم النسخة الأفضل من المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله؟، أهي نسخة النصر أم نظيرتها الاتحادية؟

ذكر اسم حمد الله وحده كافيًا كي يثير الجدل ويسبب الانقسامات في الآراء ما بين مشيد وناقض، فما بالك إن كان الأمر يتعلق بالغريمين النصر والاتحاد؟

الساطي مع العالمي شارك في 108 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها 112 هدفًا، أي بمعدل 1.03 هدف في كل لقاء، وصنع 24 آخرين خلال

أما مع العميد، فخاض 44 لقاء في مختلف المسابقات، سجل خلالها 37 هدفًا، أي بمعدل 0.84 هدف في المباراة الواحدة، وصنع ثلاثة آخرين.

ولحسم الجدل، توجه مراسلنا بسؤاله للجمهور: "النسخة الأفضل لحمد الله، مع النصر أم الاتحاد"، لندعك تتابع الإجابات..

كما شاهدت في الفيديو أعلاه، نسخة النصر حازت على ستة أصوات من أصل سبعة، ليؤكد الجمهور أن : "من فات قديمه تاه"، ويتضح لنا أن النسخة الحالية للاعب ليست محببة بالشكل الكافٍ من قبل الجماهير!

أما الصوت الوحيد الذي ذهب للعميد، فعلل رأيه بأن المغربي عانى من القمع في النادي العاصمي، بينما نجح في الإبداع مع الفريق الجداوي!