فيديو | "ممر شرفي وبكاء رومارينيو" .. تكريم ثنائي الاتحاد للمرة الأخيرة أمام ضمك

ثنائي الاتحاد يودع الجماهير..

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كرم مجلس إدارة نادي الاتحاد، الثنائي البرازيلي رومارينيو ومارسيلو جروهي، قبل مواجهة الفريق الأول لكرة القدم أمام ضمك، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 33 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

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الاتحاد أعلن منذ يومين، رحيل رومارينيو وجروهي، عن الفريق الأول لكرة القدم، بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، بشكل رسمي.

ونظم نجوم الفريق الاتحادي، "ممرًا شرفيًا" للثنائي البرازيلي، اللذين حظيا بتحية كبيرة من الجماهير الحاضرة في مواجهة ضمك، مع تسليم بعض الهدايا التذكارية لهما.

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وظهر تأثر رومارينيو، بـ"الرحيل" عن نادي الاتحاد، بعد 6 سنوات كاملة مع الفريق الأول؛ حيث أخذ في البكاء، أثناء دخوله إلى أرضية الملعب.

الحارس المخضرم مارسيلو جروهي البالغ من العمر 37 سنة، انضم إلى الاتحاد في يناير 2019، قادمًا من جريميو البرازيلي؛ حيث شارك في 136 مباراة رسمية مع الفريق الأول في مختلف المسابقات، مستقبلًا 116 هدفًا، ومحافظًا على نظافة شباكه 52 مرة.

ومن ناحيته.. انضم المهاجم البرازيلي رومارينيو البالغ من العمر 33 سنة، إلى العميد الاتحادي في صيف 2018، قادمًا من فريق الجزيرة الإماراتي؛ مسجلًا 95 هدفًا وصانعًا 30 آخرين، في 214 مباراة بالبطولات الرسمية.

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