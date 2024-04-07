فيديو | مقاطع "ميسي الجديد" تزعج ريال مدريد.. وتحرك عاجل!

خطر منصات التواصل!

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لأحد مواهب ريال مدريد في قطاع الناشئين، واصفين إياه بـ"ميسي الجديد".

ويظهر في المقاطع ديفيد سانشيز (مواليد 2014) الذي يبلغ من العمر 9 سنوات، ويرتدي الرقم 16، وهو يراوغ ويسجل العديد من الأهداف مع فريق الناشئين بنادي ريال مدريد.

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وأذهل (سانشيز) منصات التواصل الاجتماعي بمهاراته وجودته الفنية في هذه السن المبكرة، ما دفع الجماهير لإطلاق اسم "ميسي الجديد" عليه.

ويبدو أن مقاطع الفيديو المنتشرة أزعجت إدارة ريال مدريد، حسبها أفادت صحيفة "ريليفو" الإسبانية، والتي أشارت إلى أن النادي الملكي "أوصى عائلات الأطفال في الأكاديمية بعدم نشر أي مقاطع فيديو لهم".

وأوضحت أن "الهدف من هذا الإجراء عدم وضع ضغوط كبيرة على الأطفال في هذه السن الصغيرة، خاصة أن سانشيز على سبيل المثال سينتظر منه الجميع الكثير.