فيديو | مشوار بدأ منذ 28 سنة.. دورتموند يودع رويس بأوبرا عايدة!

نهاية رحلة رويس مع دورتموند...

ودع نادي بوروسيا دورتموند، وجماهيره نجم الفريق ماركو رويس، بشكل درامي، في مباراته الأخيرة مع الفريق على ملعب سيجنال إيدونا بارك، في ختام مباريات الدوري الألماني.

واستضاف دورتموند، نظيره درامشتات، في الجولة الأخيرة من الدوري الألماني، والتي فاز فيها أصحاب الأرض برباعية نظيفة، سجل منها رويس هدف فريقه الثاني.

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وكان اللاعب صاحب الـ 34 عامًا، قد أعلن قبل عدة أسابيع رحيله عن صفوف الفريق الألماني بنهاية الموسم الحالي، بعد مسيرة طويلة منذ عام 2012.

وقبل انطلاق المباراة أوثناء عمليات الاحماء قامت إدارة ملعب اللقاء بتشغيل موسيقى أوبرا عايدة الشهيرة، أثناء دخول اللاعبين، كما رفعت الجماهير لافتة مكتوب عليها "شكرًا ماركو" في المدرجات.

وقبل خروج رويس في الدقيقة 81، اشتغلت المدرجات بتصفيق وتحية الجماهير وكل من في الملعب، وأقام لاعبو دورتموند ممر شرفي لتوديع زميلهم في آخر مبارياته على ملعب سيجنال إيدونا بارك.