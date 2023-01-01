فيديو | مشجع: "المال لن يجعل من النصر هلال" .. والبليهي يكافئه!

البليهي يكافئ مشجع هلالي

Shahid

حرص علي البليهي مدافع نادي الهلال، على تقديم المكافأة إلى أحد مشجعي ناديه، خلال مباراة الزعيم أمام ضمك، في بطولة دوري روشن للمحترفين السعودي.

وتعادل الهلال أمام ضمك بهدفين لمثلهما، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس السبت، بالجولة 11 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين، بعد أن كان متقدمًا بهدفين دون رد.

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وقام أحد جماهير الهلال التي حضرت مباراة ضمك، برفع لافتة مكتوب عليها "المال لن يجعل من النصر هلال"، في إشارة إلى الأموال الضخمة التي يقوم العالمي بصرفها من أجل تحقيق البطولات.

العبارة نالت إعجاب علي البليهي، الذي توجه نحو المدرجات، وقام بخلع قميصه لمكافأة المشجع الذي عبر عن حبه وتعلقه بنادي الهلال.

جاء ذلك التصرف بعدما أعلن نادي النصر عن التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو حتى صيف 2025، ليكون أو صفقات العالمي في شتاء 2022.

Shahid