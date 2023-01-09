فيديو | مباراة في بركة مياة .. السعودية تسقط أمام العراق واليمن تودع

النسور اليمنية فشلوا في حصد أي نقطة خلال أول جولتين

Shahid

حقق المنتخب العراقي فوزًا ثمينًا أمام نظيره السعودي بهدفين نظيفين، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الخليج العربي العراق 2023 "خليجي 25"، على ملعب البصرة الدولي.

الهدف الوحيد جاء بعد مرور نصف ساعة من اللقاء، بعدما نُفذت ضربة ركنية بعرضية داخل منطقة الجزاء، شتتها الدفاع السعودي، لكنها وصلت لإبراهيم بايش عند نقطة الجزاء، ليسددها قوية على يسار نواف العقيدي؛ حارس الأخضر السعودي.

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شوط المباراة الثاني تأخر لبضع دقائق، في ظل غرق الملعب بمياة الأمطار، ومحاولات لتقليل التجمعات المائية في بعض أجزاء الملعب، لكن دون جدوى، إذ استمر هطول الأمطار بغزارة، وهو ما حال دون تمرير الكرة بسلاسة طوال الـ90 دقيقة.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بخمس دقائق، أضاف المنتخب العراقي هدفه الثاني، بعد ركنية أيضًا، استقبلها أسو رستم برأسية داخل الشباك.

الفوز رفع رصيد أسود الرافدين للنقطة الرابعة في صدارة المجموعة الأولى، فيما تجمد الأخضر السعودي عند ثلاث نقاط في المركز الثالث.

اليمن تودع

وفي إطار مباريات الجولة نفسها، خسر المنتخب اليمني ثاني مبارياته أمام عمان بثلاثية مقابل هدفين، على ملعب البصرة الدولي.

المنتخب العماني تقدم بعد مرور دقيقتين فقط من المباراة، عن طريق عدف علي عباس؛ لاعب اليمن، الذي سجل هدفًا بالخطأ في مرماه، لكن نجح عبد الواسع المطري أدرك التعادل للنسور في الدقيقة 12 من ضربة جزاء.

وفي الدقيقة 30، أضاف عمر الداحي الهدف الثاني لليمن، قبل أن يدرك أرشد العلوي التعادل بعده بسبع دقائق فقط، وجاء هدف الفوز لعمان بعد مرور دقيقتين فقط من الشوط الثاني، عن طريق عصام الصبحي.

الهزيمة جمدت رصيد النسور عند صفر نقاط، في المركز الأخير من المجموعة الأولى ليودعوا المنافسة، فيما تحتل عمان الوصافة بأربع نقاط، متأخرة بفارق الأهداف عن العراق.

Shahid