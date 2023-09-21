فيديو | لا يُجيد الإنجليزية .. علي البليهي يهنئ جانج على رحيله بدلًا من توديعه!

شاهد ماذا دار بين جانج هيون سو وعلي البليهي

SHAHID

دائمًا ما يُظهر المدافع علي البليهي علاقة الصداقة القوية التي تجمعه بالكوري الجنوبي جانج هيون سو، ليُعبر عن امتنانه بها بعد رحيل الأخير بشكل رسمي عن نادي الهلال.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأعلن نادي الهلال بشكل رسمي عن رحيل جانج هيون سو أمس الأربعاء، بعد رحلة دامت 4 سنوات، وذلك بعدما تعافى من الورم الخبيث في الغدة اللمفاوية.

ونشر البليهي عبر حسابه على منصة سناب شات فيديو يجمعه بالكوري جانج هيون سو وهو، حيث يقوم بتوديعه، ولكنه لا يستطيع التحدث باللغة الإنجليزية، ليُساعده المدافع الكوري.

وقال البليهي لجانج: "أتمنى لك التوفيق، والمملكة العربية السعودية هي بيتك انت وعائلتك دائمًا، وسأفتقدك كثيرًا".

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وبطريقة كوميدية قال علي البليهي لجانج: "مبروك" ليضحك جانج هيون سو لأنه يعرف بأن البليهي لا يقصد التهنئة، وأنهى المدافع السعودي حيثه قائلًا: "أنا حزين جدًا اليوم".

SHAHID