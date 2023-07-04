فيديو| "لا يوجد كلام".. لقطات صادمة لملعب كامب نو أثناء التجديد!

معقل النادي الكتالوني التاريخي يتحول!

أظهرت الصور الآتية من برشلونة هذا اليوم ملعب كامب نو وهو في حالة مزرية تختلف تمامًا عن المظهر البهي الذي اعتاد جمهور البلوجرانا وكرة القدم رؤية ملعبهم الأثير به.

الملعب يمر بفترة تجديد ستنتهي على الأرجح مطلع 2025، وبالتالي لن يكون متاحًا بالتأكيد الموسم المقبل الذي أعلن برشلونة فيه أنه سينتقل إلى ملعب "مونتجويك" في برشلونة أيضًا.

مقاطع فيديو وصور عبر الحساب الرسمي أظهرت أعمال التجديد التي تطرأ عل كامب نو، ومظاهر التجريف من أجل إعادة البناء أثارت حزن قطاع واسع من الجماهير.

حتى الحساب الرسمي نفسه عقب قائلًا: "هذه الصور تتركنا دون كلام!".. في إشارة إلى الصدمة من رؤية ملعب كامب نو البهي بهذا الشكل.