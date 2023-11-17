فيديو | لا يطيق رؤيته .. راموس يرفض التوقيع على قميص ريال مدريد

راموس لا يطيق رؤية ريال مدريد...

عاش سيرجيو راموس، مدافع إشبيلية الحالي، العديد من النجاحات والأيام الجميلة مع ريال مدريد، وحقق معه الكثير من البطولات وأصبح من أكثر قادة الميرينجي تحقيقًا للبطولات عبر التاريخ، حتى رحيله.

وفي صيف 2021، رحل راموس عن صفوف ريال مدريد، بعد 16 عامًا قضاها مع الملكي، وانضم إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر، ومنه إلى إشبيلية مطلع الموسم الحالي.

ويقدم المدافع الإسباني صاحب الـ 37 عامًا، مستويات جيدة مع إشبيلية هذا الموسم، ونجح في خطف تعادلًا ثمينًا أمام ريال مدريد، قبل أسابيع في الدوري الإسباني، ليحتل مع فريقه الثالث عشر في سلم ترتيب الليجا.

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وانتشر مقطع فيديو، عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه راموس أثناء وجوده في سيارته، وحوله العديد من المعجبين الذين يحاولون الحصول على توقيعه على قمصانهم.

وقدم أحد المعجبين، قميص ريال مدريد، لراموس من أجل التوقيع عليه، فرفض راموس وأبعد رأسه جانبًا، في لقطة أثارت الكثير من الجدل، بالنسبة للمدافع التاريخي للميرينجي.