فيديو | لا بكاء بعد اليوم .. مشجعة الاتحاد الأشهر مسحت دموعها وتحولت إلى الهلال!

مشجعة الاتحاد تتحول لتشجيع الهلال

GOAL

يبدو أن الهزيمة التي تلقاها نادي الاتحاد على يد ضيفه الهلال في الكلاسيكو، كان لها أثر سلبي على موقف بعض مشجعي العميد، الذين عبروا عن غضبهم بسبب ضياع انتصار كان في المتناول.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وانتصر الهلال على الاتحاد بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي أقيمت بالجولة الخامسة ضمن منافسات دوري روشن السعودي، بعد أن كان النمور متقدمين بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وظهرت "صوص" مشجعة الاتحاد الشهيرة عبر فيديو نشرته على تطبيق "سناب شات" وهي حزينة ويبدو عليها آثار البكاء، أثناء خروجها من ملعب مباراة الاتحاد والهلال، حيث قال: "لم أتوقع أنني سأخرج من الملعب حزينة بهذا الشكل، ولا تعليق ولكن المباراة كانت جميلة".

وفي فيديو نشرته صوص اليوم السبت، ظهرت وهي ترتدي الزي الأزرق وتحمل حقيبة زرقاء، وعلقت قائلة: "من يقول إنني مشخصنة أو شيء، لبست لكم الأزرق اليوم وخرجت به".

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وتعد صوص من أشهر المشجعات لنادي الاتحاد، حيث تحرص دائمًا على مساندة الاتحاد في جميع المباريات، ولكن يبدو أن بوصلتها ستتغير إلى الهلال الفترة المقبلة!

SHAHID