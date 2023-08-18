فيديو | لا أحد مثل أسطورة النصر .. حاولوا تقليد كريستيانو رونالدو فسقطوا على وجوههم!

هذا ما حدث على هامش مباراة النصر والتعاون!

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على هامش مباراة النصر والتعاون، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024، تم تنظيم مجموعة من الفعاليات أمام ملعب "الأول بارك"، في العاصمة السعودية الرياض.

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الجولة الثانية من مسابقة الدوري، انطلقت أمس الخميس؛ حيث حقق النادي الأهلي، فوزًا هامًا على الخليج، بثلاثة أهداف دون رد؛ ليجمع العلامة الكاملة "6 نقاط".

ومن ضمن الفعاليات التي تم تنظيمها على هامش مباراة النصر والتعاون، محاكاة لـ"ارتقاء" الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم قلعة العالمي، في الهواء.

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ولم ينجح أحد تقريبًا، في تقليد "ارتقاء" كريستيانو الشهير؛ حيث سقط معظمهم على وجوههم، أثناء محاولة تسديد الكرة بالرأس، والتي تم تعليقها أمام صورة الأسطورة البرتغالية.

جدير بالذكر أن رونالدو البالغ من العمر 38 سنة، انضم إلى صفوف نادي النصر، في الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2023"؛ ولمدة موسمين ونصف، مقابل 500 مليون يورو "2 مليار ريال سعودي".

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