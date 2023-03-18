فيديو | كونتي يغضب من لاعبي توتنهام: لا يستحقون رواتبهم!

هجوم عنيف من كونتي ضد نجوم توتنهام

هاجم أنطونيو كونتي، مدرب فريق توتنهام نجوم فريقه بقوة بعد تعادلهم اليوم أمام ساوثهامبتون ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسقط فريق توتنهام في فخ التعادل أمام ساوثهامبتون بنتيجة 3-3، ليرفع رصيده إلى 49 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب البطولة.

واعترف كونتي، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة بأن الروح الجماعية للفريق قد تراجعت منذ الموسم الماضي وأصبح هناك مشاكل ثقافة اللوم وعدم المسؤولية.

وفي هجوم عنيف استمر 10 دقائق قال المدرب الإيطالي أن هذا هو السبب في عدم فوز النادي باللقب لمدة 15 عامًا وأصر على أن ذلك لم يكن خطأ الرئيس دانيال ليفي أو سلسلة المديرين.

وقال كونتي: "لقد اعتادوا على ذلك لا يلعبون من أجل شيء مهم لا يريدون اللعب تحت الضغط هذه هي قصة توتنهام".

وتابع: "قلت إنني أردت أن أرى النار ولم أرها قلت إنني أريد أن أرى النار في عيونهم وقلوبهم أريد أن أرى الروح الصحيحة ليس فقط في جلسة التدريب ولكن على أرض الملعب لأنك هنا تصنع الفارق".

وأضاف: "حتى الآن أحاول إخفاء الموقف ولكن هناك 10 مباريات متبقية ويعتقد البعض أنه يمكننا القتال الكفاح من أجل ماذا؟ بهذه الروح هذا الموقف هذا الالتزام؟ ماذا؟ للمركز السابع والثامن والعاشر؟".

وواصل تصريحاته قائلًا: "أنا لست معتادًا على أن أكون في هذا الموقف أنا مستاء حقًا ويجب على الجميع تحمل مسؤوليتهم ليس فقط النادي والمدير والموظفين يجب أن يشارك اللاعبون في هذا الموقف لأنه حان الوقت لتغيير هذا الوضع إذا أراد توتنهام التغيير، إذا أرادوا الاستمرار بهذه الطريقة فيمكنهم تغيير المدير والكثير من المديرين لكن الوضع لا يمكن أن يتغير ثق بي".

وشدد كونتي: "على مدى 20 عامًا المالكين ومختلف المديرين قد أخذوا اللوم لكن اللاعبين كانوا دائمًا معفيين".

وأوضح كونتي: "النادي يدفع لنا الكثير من المال اللاعبون يتلقون المال أتلقى المال ولا أجد الأعذار ولا أظهر الروح أو الشعور بالمسؤولية بالنسبة لي هذا غير مقبول لأن هذه هي المرة الأولى في مسيرتي المهنية التي أرى فيها وضعًا كهذا",

وأكد المدرب الإيطالي أنه فشل في تغيير وضع الفريق وأن الموسم الحالي أصبح أسوأ من الماضي.