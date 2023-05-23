فيديو| "كريستيانو رونالدو يسجد شكرًا لله" .. لقطة تاريخية تهز النصر

لقطة للتاريخ يا كريستيانو رونالدو

نعم إنها لقطة تاريخية تستحق أن تخلد في تاريخ الملاعب السعودية، تلك التي قام بها الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، خلال مباراة ناديه النصر، أمام الشباب.

رونالدو سجل هدفًا في الدقيقة 59 من عمر المباراة؛ ليعلن تقدم النصر (3-2) على الشباب؛ بعد أن كان العالمي متأخرًا بهدفين نظيفين.

وبعد تسجيله الهدف مباشرة، احتفل الأسطورة البرتغالية مع زملائه في الفريق، سواء اللاعبين الأساسيين أو الاحتياطيين، الذين دخلوا الملعب.

ولكن المفاجأة؛ عندما قام كريستيانو رونالدو بـ"السجود" بعد الاحتفال مع زملائه، حيث نشر الإعلامي الرياضي علي العنزي، هذه اللقطة التاريخية عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وعلق العنزي على اللقطة؛ قائلًا: "فرحة كرستيانو رونالدو بالهدف الثالث والسجود لله شكرًا.. الله يهدي قلبه للإسلام".

جدير بالذكر أن رونالدو، انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2023"؛ ولمدة موسمين ونصف، مقابل 500 مليون يورو "2 مليار ريال سعودي".