فيديو | كرة قدم شاطئية أو ثلجية .. حارس روسيا يضطر للتكيف مع الطقس بأغرب طريقة!

يبدو أن الطقس سيكون صعبًا هذا الشتاء!

شهدت مواجهة الجولة الـ 17 من الدوري التركي بين سيسكا موسكو وروستوف طقسًا صعبًا للغاية حيث انهارت الثلوج بكثافة على ملعب المباراة.

وفي إحدى اللقطات الطريفة في المباراة توقفنا للحظة لم نعرف فيها إذا ما كان الفريقان يلعبان كرة القدم الخاصة بنا أم كرة القدم الشاطئية أم رياضة جديدة ربما يجد أن يطلق عليها الكرة الثلجية.

إيجور أكفينيف الحارس الدولي السابق لمنتخب روسيا والذي يملك أكثر من 100 مباراة دولية كان هو حارس سيسكا موسكو في تلك المباراة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأثناء تنفيذ ضربة مرمى حاول أكفينيف أن يجمع بعض الثلج ويشكل كومة منه حتى يضع الكرة فوقه كما يفعل نجوم كرة القدم الشاطئية في الأخطاء، لكن الحكم منعه من ذلك بشكل فوري.

جدير بالذكر أن هذا الأسبوع كان قد شهد تأجيل مواجهة بايرن ميونخ في الدوري الألماني أمام أونيون برلين بسبب الطقس أيضًا.