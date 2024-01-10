فيديو | قطع طريق التنافس عليه .. مهدي طارمي يحسم اختياره بين الهلال والأهلي

المهاجم الإيراني يُثير اهتمام أندية دوري روشن

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يستهدف كبار دوري روشن السعودي التعاقد مع لاعب أجنبي آسيوي خلال يناير الجاري أو الصيف القادم، ليستطيعوا اللعب بالعدد الكامل للأجانب في دوري أبطال آسيا.

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ويُعد الإيراني مهدي طارمي نجم هجوم بورتو أكثر اللاعبين الآسيويين المطلوبين في الدوري السعودي، وقد ارتبط على مدار الأشهر الماضية بجميع الأندية خاصة الهلال والنصر والأهلي.

المهاجم المتواجد مع منتخب بلاده في قطر لخوض غمار كأس آسيا 2023 قطع طريق المتنافسين عليه وحسم اختياره بين ناديين على الأقل من الذين يسعون خلفه وهما الأهلي والهلال.

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المغردون على منصة إكس تداولوا مقطع فيديو يظهر به مشجع أهلاوي يطلب من طارمي القدوم للفريق، وكذلك مشجع هلالي يطلب منه الانضمام للهلال، فما كان من المهاجم الإيراني إلا الرد "أحب الهلال".

يُشار إلى أن الهلال والنصر والاتحاد يُشاركون في دوري أبطال آسيا هذا الموسم، والثلاثة لا يضمون أي لاعب أجنبي آسيوي ولذا يضطرون للعب بـ5 أجانب بدلًا من 6 في البطولة القارية خضوعًا للوائح الاتحاد القاري.

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