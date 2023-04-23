فيديو | في الجوهرة المشعة .. "غرسة جديدة بطلها أوديون إيجالو"

إيجالو يكرر ما فعله البليهي على ملعب الجوهرة المشعة

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احتفل النجم النيجيري أوديون إيجالو مهاجم نادي الهلال، بانتصار فريقه وتأهله إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على الاتحاد في ملعب الجوهرة المشعة بجدة.

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وحقق الهلال الفوز على الاتحاد بهدف دون رد في نصف النهائي، لينتظر المنتصر في مباراة النصر والوحدة بنصف النهائي، في المباراة النهائية.

وقام إيجالو بالاحتفال مع جمهور الهلال بتحقيق الانتصار والتأهل إلى النهائي، وبعدها قام بغرس علم الزعيم في ملعب الجوهرة المشعة، وسط احتفالات هلالية.

وبذلك يكرر إيجالو ما فعله زميله المدافع علي البليهي، عقب مباراة الهلال أمام النصر، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021، بعدما قام بغرس علم الهلال في ملعب مرسول بارك.

وكانت جماهير النصر قد أبدت غضبها مما فعله علي البليهي بعدما قام بغرس علم الهلال في ملعبهم الخاص، ليكرره إيجالو بعد مباراة الاتفاق.

Shahid