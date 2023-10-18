فيديو.. فينيسيوس يثير السخرية والشفقة في مباراة البرازيل وأوروجواي!

منتخب البرازيل كله كان خارج الموضوع..

لم يكن أي من لاعبي البرازيل في يومه حين تواجه السيليساو مع منتخب أوروجواي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

فينيسيوس جونيور على وجه التحديد كان خارج المستوى تمامًا، وظهرت لقطة من المباراة عبرت عما كان يمر به على أرضية الملعب الوطني.

لقد حاول فينيسيوس عمل مراوغة "الدراجة" الشهيرة، والتي يتقنها عادة ولا يفشل فيها إلا قليل، لكنه فشل هذه المرة ليس في مراوغة لاعب أوروجواي، بل فشل في أن يرفع الكرة التي عادت إلى المنافس بمنتهى السهولة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

قوبلت هذه اللقطة بتهكم واسع بين أوساط وسائل التواصل الاجتماعي وخصوصًا الجمهور البرازيلي، بخلاف الصافرات المستهجنة والساخرة من فينيسيوس في ملعب المباراة بين الجماهير الأوروجويانية.

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وانتهت المباراة بفوز أوروجواي بهدفين نظيفين على البرازيل ضمن مباريات الجولة الرابعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2024.