فيديو.. فوضى واشتباكات في مدرجات برشلونة بعد رفع علم إسبانيا!

شهدت مواجهة برشلونة وفياريال، التي خسرها الفريق الكتالوني (3-5) مساء السبت الماضي، في عقر داره ملعب مونتجويك الأولمبي في الدوري الإسباني، اشتباكات بين جماهير الفريقين.

وأعلن المدير الفني تشافي هيرنانديز عقب المباراة مباشرة، رحيله عن برشلونة في نهاية الموسم، بسبب سوء النتائج، حيث خسر الفريق لقبي الكأس والسوبر، كما يبتعد بفارق 10 نقاط عن ريال مدريد في صراع صدارة الليجا.

ونشرت صحيفة ماركا عبر حسابها على منصة إكس مقطع فيديو يظهر اشتباكات بين جماهير الفريقين بعد رفع العلم الإسباني في مدرجات فريق فياريال، مشيرة إلى أن "الأمر تطلب تدخل أفراد الأمن".

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ووافق 90% من الشعب الكتالوني على استفتاء انفصال الإقليم في 2017، إلا أنه لم يدخل حيز التنفيذ، وجرى معاقبة عدد من الانفصاليين من قبل الحكومة الإسبانية.