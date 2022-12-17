فيديو| "عرفه من صوته".. هدية خاصة من صلاح لمشجع كفيف

لفتة رائعة من النجم المصري

تلقى نادي ليفربول رسالة من أحد المشجعين جاءت واضحة وصريحة على النحو التالي: "الأعزاء في ليفربول، عليكم فعل شيء من أجل صديقي إيمون.. إنه لا يصدق".

إيمون هو شخص من ذوي الإعاقة البصرية يعشق نادي ليفربول ويحضر كل المباريات في أنفيلد برفقة صديقه تاجي الذي أرسل الرسالة لنادي ليفربول، كما أن له نشاطات خيرية عديدة في محيطه.

كانت المفاجأة هي قدوم المصري محمد صلاح إلى منزل إيمون الذي تفاجأ بصوته، قبل أن يؤكد له صلاح أنه هو نفسه، ويبدآ نقاشًا طويلًا عن العديد من الملفات.

أخبر صلاح إيمون بأنه شخص ملهم ويملك رسائل قوية، وشكره على دوره في دعم النادي إلى غير ذلك من النشاطات المجتمعية التي يبلي فيها البلاء الحسن.

لكن الأهم كان الهدية التي منحها رعاة ليفربول بتنسيق مع النادي لإيمون وهو عبارة عن دراجة مخصصة لذوي الإعاقة البصرية لأن جهوده المجتمعية كان من بينها سباق دراجات لذوي الإعاقة البصرية، وسيتم التكفل برعاية الدراجات في مشروع إيمون وتم إخطاره برسالة رسمية بذلك قرأها له صديقه "تاجي" أثناء زيارة صلاح له، وقد سلمه المصري الرسالة بيده.