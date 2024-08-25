فيديو | طفل "جامع كرات" ينجو من كارثة في الدوري الإنجليزي!

مواجهة كريستال بالاس ووست هام

شهدت مواجهة كريستال بالاس ووست هام أمس السبت إصابة أحد جامعي الكرات، بسبب تدافع الجماهير في مدرجات ملعب سيلهرست بارك، ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي في الدقيقة 62، حين أحرز التشيكي توماس سوتشيك الهدف الأول لوست هام، ما أسعد الجماهير الزائرة، التي احتفلت بطريقة هستيرية.

وتسبب الاحتفال والتدافع الكبير في المدرجات، إلى سقوط الحاجز الذي يفصل بين المشجعين وأرض الملعب، ما تسبب في إصابة أحد الأطفال من جامعي الكرات، بعد أن سقطت عليه لوحة الإعلانات.

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تحرك لاعبو وست هام للاطمئنان على الطفل، الذي بدا متأثرًا من الإصابة، قبل أن تستقر الأوضاع ويعود الضيوف لتسجيل الهدف الثاني عن طريق جارود بوين في الدقيقة 72.

وحقق وست هام فوزه الأول في الموسم الجديد من البريميرليج خارج الديار، بعدما خسر على ملعبه في الجولة الافتتاحية أمام أستون فيلا بنتيجة (2-1).