فيديو | صدمة في تشيلسي قبل قمة الأبطال.. إصابة غريبة تُبعد كول بالمر عن مواجهة برشلونة ومارسيكا يعلق!

ماريسكا يؤكد غياب نجم الفريق عن الموقعة الأوروبية المرتقبة بسبب "حادث منزلي" تسبب في كسر بإصبع قدمه.

أعلن إنزو ماريسكا خروج كول بالمر من حساباته لمواجهة برشلونة في دوري الأبطال ومباراتي بيرنلي وآرسنال في الدوري، بعد تعرضه لكسر في إصبع القدم نتيجة اصطدامه بأثاث منزله ليلًا.
وتأتي هذه الإصابة المحبطة في وقت كان اللاعب يستعد فيه للعودة للمشاركة بعد تعافيه الكامل من إصابة سابقة في الفخذ.

