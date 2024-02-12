فيديو.. صاعقة رعدية تقتل لاعب كرة قدم أثناء مباراة في إندونيسيا!

تعرض لاعب يدعى سبتيان من سوبانج لصاعقة رعدية خلال مباراة ودية بين فريقي FBI Subang و FC Bandunأمس الأحد في إندونيسيا، ما أرداه قتيلًا في الحال، حسب وسائل إعلام محلية.

وأقيم اللقاء وسط طقس سيئ شهد تقلبات مفاجئة من "حار إلى غائم"، مع سلسلة من موجات البرق والرعد في محافظة جاوة الغربية.

وأظهر مقطع فيديو لحظة إصابة اللاعب بصاعقة رعدية على ملعب سيليوانجي باندونج، إذ سقط فورًا على أرضية الملعب وتوفي في الحال.

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على الفور، هرع اللاعبون باتجاه اللاعب البالغ من العمر 30 عاما في محاولة لإسعافه، إلا أنهم وجدوه يلفظ أنفاسه الأخيرة.

وتقدم الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم بالتعازي لأسرة اللاعب وفريقه، داعيًا جميع الأندية بمختلف المسابقات المحلية للالتزام بدقيقة حداد على روحه قبل بداية مباريات هذا الأسبوع.