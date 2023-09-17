فيديو | شاهد ملخص وأهداف مباراة ريال مدريد وسوسييداد في الدوري الإسباني 2023-24

الملكي عاد في النتيجة بعد التأخر.

حقق ريال مدريد الفوز بهدفين مقابل هدف على ريال سوسييداد في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني 2023-24 في المباراة التي أقيمت على ملعب الملكي.

تقدم سوسييداد في النتيجة بشكل مبكر عن طريق اللاعب اندير بارينتشيا في الدقيقة الرابعة بصناعة الياباني تاكيفوسا كوبو لاعب ريال مدريد السابق.

تعادل لريال مدريد فيدريكو فالفيردي في اللحظات الأولى من الشوط الثاني قبل أن يقلب خوسليو النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة الـ 60.

فوز ريال مدريد هو الخامس على التوالي لهم في الدوري الإسباني هذا الموسم، وتركهم على صدارة ترتيب البطولة بـ 15 نقطة، وبسجل مثالي.

جدير بالذكر أن ريال مدريد سيلعب يوم الأربعاء أمام أونيون برلين في دوري أبطال أوروبا، ثم يعود لملاقاة أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني يوم الأحد القادم.

يمكنكم مشاهدة ملخص وأهداف مباراة ريال مدريد وسوسييداد في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني 2023-24 في الفيديو أعلاه بعد قليل.