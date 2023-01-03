فيديو | رونالدو يُجري الفحوصات الطبية تمهيدًا لانضمامه للنصر

النجم البرتغالي وصل الرياض أمس

Shahid

أجرى كريستيانو رونالدو ظهر اليوم الفحوصات الطبية المعتادة في الرياض تمهيدًا لانضمامه إلى النصر السعودي بعدما وصل العاصمة السعودية مساء أمس.

النصر أعلن في آخر أيام 2022 توقيع النجم البرتغالي على عقد يمتد حتى صيف 2025، وسيُقدمه في حفل ضخم على ملعبه مرسول بارك مساء اليوم الثلاثاء.

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رونالدو الذي سيرتدي القميص رقم 7 في الفريق الأصفر غادر فندق إقامته ظهر اليوم وسط احتفاء جماهيري كبير لإجراء الفحوصات الطبية.

اللاعب من المقرر أن يُلقي كلمة قصيرة خلال حفل تقديمه اليوم وأن يُقدم كذلك عددًا من الهدايا للجمهور الحاضر في مدرجات مرسول بارك.

النصر لم يُسجل صاحب الـ37 عامًا بعد في قائمته، إذ ينتظر أولًا الحصول على شهادة الكفاءة المالية والتخلي عن أحد أجانبه الثمانية لقيد رونالدو بدلًا منه.

Shahid