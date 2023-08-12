فيديو | ضربة موجعة وسط الأفراح .. كريستيانو رونالدو يُصاب في نهائي كأس الملك سلمان

بلال محمد
Cristiano Ronaldo Al-Nassr 2023Getty
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ضربة موجعة للنصر بالرغم من الفوز بكأس الملك سلمان بعد إصابة رونالدو...

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تعرض كريستيانو رونالدو، لاعب النصر، إلى إصابة قوية في نهائي كأس الملك سلمان للأندية العرب الأبطال 2023، أمام الهلال.

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واستضاف ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، قمة الكرة السعودية في نهائي البطولة العربية، بين الهلال والنصر، وقاد رونالدو فريقه إلى تحقيق البطولة على الهلال، بعد تسجيله هدفين في المباراة التي انتهت بفوز العالمي بهدفين لهدف.

وافتتح ميشيل ديلجادو أهداف المباراة في الدقيقة 51، قبل أن يسجل رونالدو التعادل في الدقيقة 75 من رأسية قوية، وتذهب المباراة إلى الأشواط الإضافية، وفي الوقت الإضافي أضاف صاروخ ماديرا الهدف الثاني في الدقيقة 98.

وسقط رونالدو في الدقيقة 110 بعد تدخل قوي من جحفلي لاعب الهلال في وسط الملعب، ولم يتمكن من استكمال المباراة وغادر المباراة باكيًا.

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ويتصدر رونالدو قائمة هدافي بطولة كأس الملك سلمان للأندية العرب الأبطال، برصيد ستة أهداف، آخرهم كان في شباك الهلال في المباراة النهائية.

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127719 الأصوات