فيديو | رغم رفضه عرض السعودية.. جمهور الهلال يسخر من رونالدو بهتاف ميسي!

جمهور الهلال يستفز رونالدو والدون يرد على طريقته..

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استفز جمهور الهلال، كريستيانو رونالدو، لاعب النصر، خلال مباراة الفريقين، في نهائي كأس الملك سلمان للأندية العرب الأبطال 2023.

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ويستضيف ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، قمة الكرة السعودية في نهائي البطولة العربية، وأثناء الشوط الثاني من المباراة هتف جمهور الهلال، باسم ميسي ضد رونالدو، ليرد الأخير على جمهور الموج الأزرق بطريقته.

وكان النصر متأخرًا بهدف دون رد، أثناء هتاف جمهور الهلال ضد رونالدو، ولكن تمكن الأسطورة البرتغالية من خطف هدف التعادل لفريقه، في الدقيقة 75 لتعود المباراة إلى نقطة الصفر من جديد.

وكان ميسي قد ارتبط بالانضمام إلى الدوري السعودي، من بوابة الهلال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية وأبدى الزعيم رغبته في التعاقد مع النجم الأرجنتيني، إلا أن الأخير فضل الانضمام إلى إنتر ميامي الأمريكي في نهاية المطاف.

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ويتصدر رونالدو قائمة هدافي بطولة كأس الملك سلمان للأندية العرب الأبطال، برصيد ستة أهداف، آخرهم كان في شباك الهلال في المباراة النهائية.

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