فيديو | "رباعيات الأهلي تتواصل" .. الراقي يكتسح الحزم في ليلة فراس البريكان التاريخية

الأهلي ينتفض بقوة في دوري روشن السعودي

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، انتفاضته القوية في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، بالفوز (4-0) على الحزم، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 18.

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الأهلي رفع رصيده بهذا الانتصار إلى النقطة 37، في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024، وبفارق 13 نقطة عن الهلال "المتصدر".

وسيطر الراقي، على مجريات المباراة بالكامل؛ مع سوء حظ كبير في هز شباك المنافس؛ خاصة في كرة النجم الإسباني الشاب جابري فيجا، التي اصطدمت بالقائم.

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وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول، كسر الساحر الجزائري رياض محرز "سوء الحظ"؛ ونجح في تسجيل الهدف الافتتاحي للأهلي.

وضرب الفريق الأهلاوي بقوة، في الشوط الثاني؛ وذلك بمضاعفة النتيجة مبكرًا، وبالتحديد في الدقيقة 58، عن طريق فيجا؛ بعد تمريرة سحرية من زميله الفرنسي آلان سانت ماكسيمين.

وقبل النهاية بـ9 دقائق.. واصل المهاجم السعودي المتألق فراس البريكان، هوايته بهز شباك المنافسين؛ وذلك بتسجيله الهدف الثالث للنادي الأهلي.

وعلى نفس طريقة الشوط الأول.. نجح المدافع التركي ميريح ديميرال، في إنهاء مهرجان أهداف الأهلي بـ"الرابع"؛ وذلك في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

وشهدت المباراة، رقمًا تاريحيًا للبريكان؛ حيث أصبح أسرع لاعب محلي في تاريح الأهلي، يساهم في 11 هدفًا "تسجيل وصناعة"؛ في إحدى عشر مباراة فقط.

جدير بالذكر أن الأهلي، كان قد فاز على الفيحاء، بأربعة أهداف دون رد أيضًا، في الجولة 17 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

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