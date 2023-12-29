فيديو | ذهل من إطفاء أنوار الأول بارك .. مذيع تركي مصدوم بسبب مباراة السوبر!

أحداث مثيرة حول مباراة كأس السوبر التركي ....

شهدت مباراة السوبر التركي، والتي كان من المقرر إقامتها مساء اليوم، على ملعب الأول بارك بين جلطة سراي وفنربخشه، إطفاء الأنوار في الملعب بشكل مفاجئ وسط دهشة الحاضرين.

مباراة السوبر التركي التي تجمع بين جلطة سراي وفنربخشه، كانت من المقرر أن تنطلق في الثامنة إلا ربع من مساء اليوم الجمعة، بتوقيت مكة المكرمة.

رئيس فنربخشه علي كوتش أكد على أن فريقه يُريد أن يحمل لافتة مصطفى كمال أتاتورك مؤسس الدولة التركية "السلام في الوطن، السلام في العالم"، وهو الأمر الذي لم تتقبله السلطات السعودية، ولكن تم السماح بعزف النشيد الوطني التركي في المباراة؛ الأمر الذي اعترض عليه جلطة سراي وفنربخشه رسميًا.

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وانتشر مقطع فيديو، عبر وسائل التواصل الاجتماعي ظهر فيه ليفينيت توزمان، المعلق التركي الشهير، وهو يتحدث عن المباراة ثم انقطع التيار الكهربائي بشكل مفاجئ، وسط ذهول المعلق التركي.

ولاقى مقطع الفيديو تداولًا كبيرًا، في الأوساط الرياضية، إذ سخر البعض من ردة فعل المعلق الشهير، بينما استغرب البعض من الموقف وانقطاع الكهرباء بشكل مفاجئ.