فيديو | خدعهم بقميص التدريب .. جماهير فالنسيا تلتقط صورًا تذكارية مع أحد مشجعي أستون فيلا

موقف محرج لجماهير فالنسيا...

وقعت جماهير فالنسيا، في موقف محرج مع أحد مشجعي أستون فيلا عقب المباراة الودية، بين الفريقين استعدادًا للموسم الجديد.

وتواجه الفريقان، يوم أمس السبت، في مباراة ودية على ملعب مستايا، ضمن آخر الاستعدادات لانطلاق الموسم الجديد، وانتهى اللقاء بفوز الفريق الإنجليزي بهدفين مقابل هدف.

وعقب المباراة أثناء خروج جماهير فالنسيا من الملعب، وجدت أحد مشجعي أستون فيلا يرتدي قميص تدريب أستون فيلا، وذهبوا من أجل التقاط الصور معه.

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وانتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لالتفاف جماهير فالنسيا حول مشجع أستون فيلا، الذين ظنوا أنه أحد لاعبي الفريق الإنجليزي.

ويستعد فالنسيا لمواجهة إشبيلية مساء الجمعة القادم، في أولى مباريات الفريقين بالدوري الإسباني، بينما يفتتح أستون فيلا مشواره في الدوري الإنجليزي يوم السبت أمام نيوكاسل.