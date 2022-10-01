فيديو | جيوفينكو يعود إلى الرياض ويوجه رسالة إلى جماهير الهلال!

النملة الذرية يؤازر الهلال

تواجد الإيطالي سيباستيان جيوفينكو في العاصمة السعودية الرياض لأول مرة منذ رحيله عن نادي الهلال، وذلك من أجل حضور مباراة الفريق أمام التعاون.

ما هي رسالة جيوفينكو لجماهير الهلال؟

نشر الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو، يظهر فيه جيوفينكو وهو يوجه رسالة إلى جماهير الزعيم.

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Shahid Shahid

وقال جيوفينكو خلال الفيديو المنشور: "سعيد جدًا لعودتي إلى الرياض مجددًا، لا أستطيع الانتظار إلى الغد من أجل القدوم إلى الملعب، حظ موقف وأراكم غدًا".

ويلعب نادي الهلال أمام نظيره التعاون مساء غدٍ الأحد، بالجولة الخامسة ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

لماذا يتواجد جيوفينكو في الرياض؟

أعلن جيوفينكو مؤخرًا عن اعتزاله كرة القدم، وذلك بعدما أنهى مسيرته مع نادي سامبدوريا الإيطالي، في يوليو 2022.

ويتواجد النجم الإيطالي في الرياض، من أجل متابعة مباراة الهلال أمام التعاون، وتوديع جماهير الزعيم بعدما أعلن اعتزاله.

ولعب جيوفينكو في صفوف نادي الهلال خلال الفترة من يناير 2019 حتى أغسطس 2021، حيث انتقل بعد ذلك إلى سامبدوريا الذي اعتزل في صفوفه.

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