فيديو | جمهور البرتغال يتمسك بحق كريستيانو رونالدو في لقب ميسي التاريخي!

"البرغوث سيعتزل قبل أن يصل إلى ما حققه الدون"

فرض النجم كريستيانو رونالدو، نفسه كأسطورة لمنتخب البرتغال، بعدما وضع بلاده على خريطة الكبار في الكرة العالمية والأوروبية خلال السنوات الأخيرة، ورفع اسم بلاده في كافة المحافل الكروية.

ويقود رونالدو منتخب البرتغال، خلال مواجهة نظيره التركي، مساء اليوم السبت، في قمة منافسات المجموعة السادسة والأخيرة من بطولة الأمم الأوروبية، بعدما فاز في الجولة الأولى على تشيكيا (2-1).

وأجرى "GOAL" استطلاع رأي مصور مع جماهير منتخب البرتغال المتواجدة في ألمانيا لحضور المباريات ودعم بلاده، ليسألهم عن السبب الذي يجعلهم يعتقد أن "الدون"، أعظم لاعب كرة القدم في التاريخ "GOAT".

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GOAT" في الواقع اختصار لأربعة كلمات إنجليزية هي "Greatest of all time" أو الأعظم في كل العصور، وهو اللقب الذي يشتهر به النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بينما كان لجمهور البرتغال رأي آخر.

وقال أحد المشجعين: "أهم ما يميز كريستيانو هو أنه يقاتل من أجل أي فريق يلعب له، ولا يفشل أبدًا"، بينما قال آخر: "لا يوجد لاعب في سن الـ39 عامًا يظل بمثل هذه الكفاءة التي يكون عليها الدون، ولا أعتقد أن ميسي عندما يبلغ هذا العمر سيكون لا يزال يمارس كرة القدم".

وأضاف مشجع للبرتغال: "كريستيانو يتواجد دائمًا عندما يحتاجه فريقه، عندما تشاهد مسيرته المذهلة ستتأكد أنه أسطورة كرة القدم"، وقال آخر: "بالطبع هو الأعظم في تاريخ اللعبة، لقد سجل رونالدو 453 هدفًا لريال مدريد، ما فعله لهذا النادي لا يمكن تصديقه".

وتابع مشجع آخر: "رونالدو يظل دائمًا النجم الأول في أي دوري سواء البرتغال، إنجلترا، إسبانيا، إيطاليا والسعودية".وأشار أحد المشجعين إلى أن رونالدو يتميز على ميسي بفارق العقلية، "كما أنه يعمل بشكل جاد للحفاظ على مستواه الفني والبدني حتى في سن الـ39 عامًا، وأعتقد أن ميسي سيعتزل قبل بلوغ هذا السن".