فيديو | جماهير مونتيري تُعاقب ميسي بنفس طريقة السعوديين مع كريستيانو رونالدو!

ميسي خسر مع إنتر ميامي في المكسيك

خسر إنتر ميامي بقيادة نجمه ليونيل ميسي مباراة إباب ربع نهائي كأس أبطال كونكاكاف 3-1 مساء أمس في المكسيك ليُغادر البطولة بخسارة إجمالية 5-2.

بطل العالم 2020 مع الأرجنتين غاب عن لقاء الذهاب في أمريكا للإصابة، لكنه تواجد مساء أمس وكانت مباراته الأولى في المكسيك وقد فشل في مساعدة فريقه سوى بتمريرة حاسمة واحدة طوال اللقاء.

أصحاب الملعب كانوا قد تقدموا بثلاثة أهداف نظيفة قبل أن يُسجل دييجو جوميز هدف الأمريكيين الوحيد، وقد بدأت احتفالات جماهيرهم بالتأهل بعد الهدف الثالث وخلالها عاقبوا ميسي جيدًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الجمهور المكسيكي استخدم طريقة نظيره السعودي في عقاب ميسي والسخرية منه، حيث رددوا هتاف "كريستيانو رونالدو" في المدرجات بعد الهدف الثالث.

يُشار إلى أن الجماهير المنافسة للنصر اعتادت ترديد هتاف "ميسي ميسي" خلال مواجهة رونالدو، وقد أظهر النجم البرتغالي ردود فعل مختلفة تجاه ذلك تنوعت ما بين التجاهل والسخرية والغضب.