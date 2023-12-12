فيديو | جماهير بايرن ميونخ تهاجم مانشستر يونايتد بسبب سولشاير!

وسط شكوك حول إمكانية تهاون بايرن ميونخ أمام مانشستر يونايتد بسبب ضمان التأهل في دوري أبطال أوروبا، قررت جماهير البافاري الخروج برسالة عنيفة.

مانشستر يستضيف بايرن مساء اليوم، الثلاثاء، في مواجهة ستحسم المتأهل مع الفريق الألماني إلى دور الـ16 من البطولة، والأمور تبدو معقدة للغاية على جماهير الشياطين الحمر.

جمهور بايرن قرر إشعال المباراة قبل بدايتها، بعدما شوهدت مجموعات وهي تحاول استفزاز ومهاجمة نجوم مانشستر يونايتد فور نزولهم إلى أرض الملعب لإجراء عمليات الإحماءء.

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وقامت الجماهير بتذكرة الشياطين الحمر بالمباراة التي فاز فيها يونايتد على بايرن بنتيجة 2/1 في الوقت القاتل بنهائي دوري الأبطال 1999، حيث جاء هدف الفوز عن طريق أولي جونار سولشاير، في مواجهة سيطر عليها بايرن رغم الخسارة.

وقالت جماهير بايرن:"أنتم حثالة وتعرفون ذلك جيدًا".

ويحتل الفريق البافاري صدارة المجموعة الأولى بدوري الأبطال بـ14 نقطة، وبعده كوبنهاجن وجلطة سراي في المركزين الثاني والثالث على الترتيب بـ6 نقاط، ثم مانشستر يونايتد بالمركز الرابع بـ5 نقاط.