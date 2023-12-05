فيديو | تفوق على طلاب المدارس .. فيجا ينجح في اختبار "اللغة العربية"

نجم الأهلي بدأ يتعلم لغة الضاد

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يبدو أن جابرييل فيجا لاعب وسط الأهلي يتأقلم جيدًا مع الأجواء في السعودية، حتى أنه استطاع اجتياز اختبار اللغة العربية بنجاح وتفوق فاق به طلاب المدارس، رغم أنه لم يصل المملكة سوى منذ مرور 3 أشهر.

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عبد الله عبده لاعب الأهلي نشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على منصة سناب شات ظهر خلاله فيجا وهو يعد الأرقام من واحد إلى عشرة باللغة العربية، وقد نجح في ذلك الاختبار بجدارة وتفوق.

الإسباني صاحب الـ21 عامًا صدم أوروبا في سوق الانتقالات الصيفي الماضي حين اختار الانضمام للأهلي واللعب في الدوري السعودي رغم ارتباط اسمه بعدد من الأندية الأوروبية العملاقة وعلى رأسها ريال مدريد.

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فيجا كان قد تألق خلال مباراة الأهلي الأخيرة في دوري روشن السعودي، حيث قاد الفريق لسحق أبها في المحالة بستة أهداف دون رد، وقد سجل هدفين وصنع مثليهما وفاز بلقب رجل المباراة.

الأهلي يتواجد ثالثًا في جدول الترتيب بفارق 11 نقطة عن الهلال في الصدارة.

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