فيديو | تصرف ليونيل ميسي عقب التتويج بالدوري الفرنسي يوجه رسالة سلبية لجماهير باريس سان جيرمان!

تصرف مثير من ميسي ضد الجماهير في ليلة تتويج باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي!

ذكرت تقارير صحفية اليوم الأحد، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، تجاهل احتفالات مشجعي باريس سان جيرمان عقب تتويج الفريق الباريسي بلقب بطولة الدوري الفرنسي أمس السبت.

وسجل ميسي هدف باريس سان جيرمان الوحيد ضد ستراسبورج في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، ليتوج الفريق بلقب البطولة بفارق 4 نقاط عن الوصيف.

وأشارت صحيفة "سبورت" إلى مقطع الفيديو الذي انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي لميسي وهو لا ينضم إلى زملائه لتحية الجماهير ويحتفلون معهم وبدلاً من ذلك وضع يديه على رأسه.

وتأثرت علاقة ميسي بجماهير باريس سان جيرمان بشكل كبير على الرغم من تسجيله لأهداف حاسمة، إلا أن ارتباطه بالرحيل عن الفريق والمواقف الأخيرة للاعب جعلت الجماهير تهاجمه بشدة وتطالب برحيله.

وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو القادم، وأكد فابريزيو رومانو، أن اللاعب سيغادر العاصمة الفرنسية في الأسابيع القليلة المقبلة.

وسيرفع باريس سان جيرمان كأس لقب الدوري رسميًا عقب مواجهة كليرمونت فوت يوم السبت المقبل.