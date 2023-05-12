فيديو| "تخلى عن الهلال والبليهي رد عليه بقوة".. تصرف غريب من بن نافل في نهائي الكأس

أثار فهد بن نافل، رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، "الجدل" في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2022-2023، أمام الوحدة.
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والهلال تأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على الاتحاد (1-0) في كلاسيكو المملكة الكبير، بينما تخطى الوحدة، عقبة النصر في المربع الذهبي الثاني.
وعندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم الوحدة (1-0) على الهلال؛ غادر بن نافل، مدرجات ملعب "الجوهرة المشعة"، متجهًا إلى غرفة ملابس فريقه، وذلك في الدقائق الأخيرة من عمر النهائي.
وبمجرد مغادرة رئيس الهلال "المدرجات"، سجل علي البليهي، قلب دفاع الزعيم، هدف التعادل القاتل لفريقه، في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع؛ لتتجه المباراة إلى الأشواط الإضافية.
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