فيديو | تجربة فريدة .. نجم بلجيكا ميكروفونًا أثناء المباراة لنقل أحاديث الملعب!

تجربة تضع الجماهير في قلب المباراة!

قدم نادي أندرلخت تجربة فريدة لجماهيره حول العالم أثناء مباراته أمام أنتويرب في الدوري البلجيكي قبل عدة أيام والتي أقيمت على ملعبه ووسط جماهيره.

جاء هذا بعد أن ارتدى قائد الفريق يان فيرتونخين ميكروفون ودخل به إلى الملعب في المباراة التي خاضها أساسيًا منذ اللحظة الأولى وحتى الأخيرة.

الميكرفون كشف عن تفاصيل الأحدايث التي تدور داخل الملعب بين اللاعبين وبعضهم البعض، وبالأخص من قبل القائد لبقية الفريق والخصوم.

وكانت تلك الأحدايث منحصرة في أحداث المباراة وتوجيه زملائه في الفريق نحو القيام ببعض المهاجم وتنفيذ عدة تعليمات دفاعية وهجومية.

جدير بالذكر أن تلك المباراة كانت قد انتهت بالتعادل بهدف لمثله، وشهدت طرد لاعب من كل فريق في النصف ساعة الأخيرة من عمر اللقاء.