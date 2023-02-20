فيديو | تجربة فريدة .. نجم بلجيكا ميكروفونًا أثناء المباراة لنقل أحاديث الملعب!

قدم نادي أندرلخت تجربة فريدة لجماهيره حول العالم أثناء مباراته أمام أنتويرب في الدوري البلجيكي قبل عدة أيام والتي أقيمت على ملعبه ووسط جماهيره.
جاء هذا بعد أن ارتدى قائد الفريق يان فيرتونخين ميكروفون ودخل به إلى الملعب في المباراة التي خاضها أساسيًا منذ اللحظة الأولى وحتى الأخيرة.
الميكرفون كشف عن تفاصيل الأحدايث التي تدور داخل الملعب بين اللاعبين وبعضهم البعض، وبالأخص من قبل القائد لبقية الفريق والخصوم.
وكانت تلك الأحدايث منحصرة في أحداث المباراة وتوجيه زملائه في الفريق نحو القيام ببعض المهاجم وتنفيذ عدة تعليمات دفاعية وهجومية.
جدير بالذكر أن تلك المباراة كانت قد انتهت بالتعادل بهدف لمثله، وشهدت طرد لاعب من كل فريق في النصف ساعة الأخيرة من عمر اللقاء.
اختيارات المحررين
- جدار برلين ومنظومة تشافي .. مرحبًا بكم في حصن برشلونة الأقوى في أوروبا
- من كارثة إلى فضيحة .. حكايات سنوات الدمار في برشلونة!
- سباق كاسترول "جي تي إكس" لقوة التحمل (6) | ترتيب متأخر لثنائي النصر وجزائري ينافس على الصدارة
- المال فقط ليس العائق .. عودة ميسي إلى برشلونة خطوة إلى الخلف!
- روبرت ليس الأول .. قصة أول ليفاندوفسكي لعب في الليجا!