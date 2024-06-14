فيديو | تايلور سويفت تنجح في إقناع كلوب بالعودة إلى الآنفيلد!

الجولة المليارية تجذب المدرب الألماني لمكانه المفضل

أعلن الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول السابق، عن عودته مرة أخرى لزيارة ملعب الآنفيلد، بعد شهر وحيد من رحيله عن قيادة الريدز.

ورحل كلوب عن ليفربول بمحض إرادته وحصل على راحة من كرة القدم لمدة موسم على الأقل، وذلك بعد قيادة الفريق إلى الفوز بـ7 ألقاب بينها دوري أبطال أوروبا في عام 2019 ولقب الدوري الإنجليزي الممتاز، الأول بـ3 عقود في 2020.

وقال كلوب في مقطع فيديو نشرته شبكة "سكاي سبورتس": "الآن أعود إلى ليفربول، إنه وقت الذهاب لحفل تايلور سويفت".

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وأضاف: "لدي الآن مهمتان، الأولى هي الذهاب إلى صالون الحلاقة وبعدها التوجه إلى ملعب الآنفيلد، هذه هي المرة الأولى التي أذهب إليه ليس لمباراة كرة قدم ولكن للجلوس ومشاهدة تايلور".

وتابع كلوب: "هيا بنا لنستعد لهذا الحدث الرائع مع تايلور، أتمنى للجميع سهرة سعيدة".

وتقدم تايلور سويفت مجموعة من الحفلات القوية في جولة ضخمة تدعى "إيراس"، حيث قدمت حفلًا ضخمًا في ملعب سانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد قبل أسبوعين، والآن تذهب إلى "الآنفيلد" للغناء أمام الجمهور الإنجليزي.

وهذه هي أول جولة لمطرب أو مطربة في التاريخ تتخطى إيرادات تذاكرها عتبة مليار دولار، ويُتوقع أن يتضاعف هذا الرقم بحلول نهاية الجولة في كندا في ديسمبر.