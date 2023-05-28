فيديو | جانج بالثوب السعودي .. نجوم الهلال يحتفلون بزفاف محمد البريك

حفل زفاف مدافع الهلال مقام حاليًا في السعودية

يحتفل محمد البريك مدافع الهلال اليوم الأحد بزفافه، وذلك قبل نهاية الموسم الجاري بمباراة واحدة ستجمع فريقه مع الرائد يوم الأربعاء القادم.

ويتواجد في حفل الزفاف المقام حاليًا الرئيس فهد بن نافل وعدد من الإداريين بجانب المدرب المساعد إيميليانو دياز الذي قاد الفريق في المباريات الأخيرة بدلًا من والده رامون دياز الذي سمح له النادي بالسفر إلى بلاده.

ويحضر حفل الزفاف عدد من اللاعبين منهم سعود عبد الحميد وعبد الله الحمدان وناصر الدوسري وجانج هيون سو الذي ارتدى الثوب السعودي، حيث تداولت حسابات الهلال الجماهيرية عبر تويتر عدة مقاطع فيديو وصور من حفل الزفاف.

الهلال لم يحظ بالموسم السعيد على صعيد التتويج بالبطولات، حيث اكتفى بالفوز بكأس خادم الحرمين الشريفين بعدما خسر نهائي كأس العالم للأندية ودوري أبطال آسيا ونصف نهائي كأس السوبر السعودي وحل ثالثًا في دوري روشن.

شاهدوا بالأسفل عددًا من الفيديوهات والصور من حفل زفاف محمد البريك ..