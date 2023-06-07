فيديو | "بقايا مسروقاته" .. أولتراس نابولي يفاجئ سباليتي بهدية الرحيل!

جماهير نابولي يوفون بوعدوهم

قدم أولتراس نابولي المعروفين باسم "Ultras Curva B" هدية خاصة لمدرب فريقهم لوتشيانو سباليتي بعد قرار رحيله عن النادي، بالرغم من التتويج ببطولة الدوري الإيطالي.

سباليتي قرر الرحيل عن نابولي بنهاية الموسم الحالي، بعد إنجازه التاريخي بحصد لقب الدوري الإيطالي مع الفريق بعد غياب البطولة عن خزائن النادي منذ 33 عامًا.

المدرب الإيطالي بعد توقيع عقود تدريبه للفريق في 2021 تعرض للسرقة، حيث سُرقت سيارته، من قبل مجموعة الأولتراس والتي وعدته حينها أنه عندما يقرر الرحيل عن النادي سيقومون بإرجاعها له من جديد.

وشهد المؤتمر الصحفي الأخير لسباليتي اقتحام بعض من أعضاء الأولتراس من أجل تقديم هدايا الوداع لصاحب الفضل في إعادتهم على عرش الكرة الإيطالية، حيث دخل ثلاث من أعضاء المجموعة ملثمين ومعهم صندوق كبير مغطى بألوان اللبني الشهير بقميص نادي الجنوب.

وطلبوا من المدرب البالغ من العمر 64 عامًا أن يفتح الصندوق، ليتفاجئ بتواجد مقود سيارته التي سُرقت منه في 2021، إلى جانب عددًا من الأقراص المدمجة التي تتضمن ألبومات موسيقية تعود إلى المطرب بينو دانييلي التي كانت في السيارة أيضًا.

وفي نهاية المقطع قام أحد الأشخاص بتذكير سباليتي ببيان مجموعة الأولتراس الذي وعدوه فيه بأنهم سيعيدون له سيارته لو غادر الفريق آنذاك.