فيديو | بعد 6 سنوات على الاعتزال.. رونالدينيو يسحر عشاقه في إنجلترا!

ماذا فعل النجم البرازيلي؟

ما زال أسطورة البرازيل رونالدينيو يبهر عشاق كرة القدم، رغم اعتزاله كرة القدم قبل سنوات وبلوغه 44 عامًا مؤخرًا، وهو ما تجلى في زيارته الأخيرة للعاصمة البريطانية لندن، أمس الجمعة، خلال مشاركته في حدث ترويجي.

ووصل رونالدينيو بسيارة رولز رويس وردية إلى أحد الملاعب الخماسية بحي شبيرد بتش وسط حراسة مشددة، ما تسبب في تزاحم كبير من المشجعين.

وتداول رواد منصة إكس مقاطع فيديو تبرز مجموعة من الناشئين يتنافسون تحت أنظار الساحر البرازيلي، وسط تكدس شديد؛ بسبب تواجد النجم الذي ارتدى قبعة ونظارات وزيًا أسود موشحا بالوردي.

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وأعلن رونالدينيو اعتزال كرة القدم في 2018، إلا أنه ما زال يملك قاعدة جماهيرية كبيرة، بعد مسيرة مميزة مع برشلونة وميلان، حيث أبهر المشجعين في جميع أنحاء العالم بمهاراته السحرية.

وتوّج النجم البرازيلي بلقبين في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا مع برشلونة، ولقب الدوري الإيطالي مع ميلان، وكأس العالم في عام 2002 مع السيليساو، وحصل على الكرة الذهبية عام 2005.